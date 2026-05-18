В Покачах в Югре стартовало благоустройство дворов на Молодежной улице

Благоустройство дворов на Молодежной улице стартовало в городе Покачи Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Обновление затронет территории домов № 5 и 7. В первую очередь специалисты займутся ремонтом дорог и проездов. Затем планируется обновить тротуары, расширить парковку, установить игровую площадку, новые скамейки и урны. Чтобы работы прошли без задержек, жителей и автовладельцев заранее попросили убрать машины с дворовых территорий и освободить место для спецтехники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.