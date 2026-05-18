В Воронеже в "Движение первых" вступили малыши и воспитатели

Торжественный прием новых членов в общероссийское патриотическое движение провели на базе детского сада № 157. Ряды пополнили шесть ребят из старшей выпускной группы, а также работники детсада во главе с заведующей Еленой Кадаевой. Поздравить их пришла депутат Воронежской городской думы Юлия Попова.
Чтобы мероприятие запомнилось дошкольникам надолго, другие участники движения — девятиклассники из средней школы № 47 — продумали творческую программу. Для малышей провели конкурсы, одним из героев стал мультяшный Котенок с улицы Лизюкова.
Депутат гордумы Юлия Попова выразила благодарность администрации и школьникам за организацию такого душевного события, пожелала удачи юным новобранцам.
К «Движению первых» воспитанники детсада № 157 примкнули впервые, но руководство учреждения надеется, что пополнение будет регулярным. В частности, в сентябре 2026 года планируют принять еще несколько воспитанников.
В детском саду стараются плотно сотрудничать с соседними школами № 47 и 101 — обеспечивая преемственность и снижая стресс от перехода ребят к более взрослой жизни.
По словам Елены Кадаевой, с особым вниманием здесь занимаются физическим развитием воспитанников. И воспитатели подают им хороший пример. Так, 11 детей из старших групп и 11 работников имеют золотые медали ГТО. У самой заведующей — целых три «золота», награды за победы в региональных и всероссийских соревнованиях. Детский сад неоднократно становился призером городских конкурсов, к примеру, по организации уголков гражданской обороны.
Благодаря участию в «Движении первых» дети и сотрудники учреждения смогут участвовать и в масштабных мероприятиях патриотической направленности. Ребята станут более сплоченными и ответственными, а активность в общественной жизни — первый шаг к успеху в будущем, отметила Кадаева.