Глеб Никитин рассказал Михаилу Мишустину о реализации программы «Основа»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю правительства России Михаилу Мишустину промежуточные результаты реализации программы «Основа». Разговор состоялся во время осмотра стендов «ЦИПР-2026». Конференция открылась сегодня, 18 мая, на Нижегородской ярмарке, премьер-министр выступил на пленарной сессии.
Михаил Мишустин вместе с Дмитрием Григоренко, Денисом Мантуровым, Максутом Шадаевым и Игорем Комаровым ознакомился с локацией Нижегородской области на ЦИПР. Почетных гостей сопровождал Глеб Никитин.
В своем канале в МАХ глава региона сообщил, что председатель правительства России высоко оценил инициативу региона по народосбережению — программу «Основа».
Глеб Никитин рассказал, что демография остаётся стратегическим приоритетом, в том числе в рамках Народной программы «Единой России». Молодым родителям выдано более 14,5 тысячи сертификатов на выплату 1 млн рублей при рождении ребёнка, оказывается помощь женщинам в кризисных ситуациях, предоставляются подарки новорождённым и услуги социальных нянь.
Глава региона подчеркнул, что с начала программы наметился перелом: суммарный коэффициент рождаемости за год вырос почти на 6%, а за первые четыре месяца текущего года — ещё на 2%, что стало самым высоким приростом в стране.
«Премьер положительно отметил усилия в реализации демографической политики и развитии региона, подчеркнув, что Нижегородская область стала очень комфортным и привлекательным местом для жизни», — поделился Глеб Никитин.
Губернатор также рассказал гостям, что стенд региона посвящен важному событию в жизни Нижегородской ярмарки и региона в целом: в 1896 году здесь прошла Всероссийская промышленная и художественная выставка, ставшая точкой рождения многих технологических прорывов страны.
«Тогда был представлен и первый трамвай — символ новой эпохи, скорости, индустриального развития. И сегодня, спустя 130 лет, на этой же площадке проходит ЦИПР — главная цифровая конференция страны, где уже современные технологии определяют образ будущего», — подчеркнул губернатор.
Напомним, конференция «ЦИПР» пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. Организатором конференции является компания «ОМГ». В этом году деловая программа будет посвящена промышленной конкурентоспособности России, основу которой составляет системное внедрение собственных комплексных цифровых продуктов в различные отрасли экономики.