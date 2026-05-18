842 воронежца позвонили на «горячую линию» по энцефалиту

Ее проводили эпидемиологи Роспотребнадзора.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники управления Роспотребнадзора дали консультации 842 жителям Воронежской области в рамках «горячей линии» по энцефалиту, которая проходила в регионе в период с 27 апреля по 10 мая.

Чаще всего граждан интересовало, как правильно снять присосавшегося клеща. С такими вопросами было 182 обращения. Второй по популярности вопрос касался неспецифической профилактики клещевых инфекций (113 обращений). На третьем месте были вопросы, касающиеся территории, сроки их проведения и контроль качества обработок — 11,4% (96 обращений).

Также воронежцев интересовали эпидситуация по клещевому энцефалиту, прививки от него, а также основные признаки болезней, передающихся через укусы клещей, и куда обращаться при появлении первых симптомов.

