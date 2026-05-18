Акула-людоед растерзала рыбака на глазах у его друзей в Австралии

Возле рифа Хорсшу в Австралии белая акула набросилась на 38-летнего рыбака Стивена Маттабони, когда он занимался подводной охотой, укусила его за голень, а затем растерзала на глазах у друзей мужчины. Об этом сообщил портал news.com.au.
Маттабони вышел в море на лодках вместе с друзьями. Когда акула уплыла, они достали рыбака из воды и повезли к причалу. По пути друзья делали ему искусственное дыхание. На берегу потерпевшего ждали парамедики, но им не удалось его спасти, поскольку травмы после нападения акулы оказались слишком серьезными.
По словам очевидцев, напавшая на Маттабони акула достигала четырех-пяти метров в длину. У погибшего мужчины остались жена и две маленькие дочери, передает портал.
В апреле из-за повышения температуры поверхности экваториальной части Тихого океана в США началось нашествие опасных для людей акул. Обычно весной к берегам Южной Калифорнии приплывают большие белые акулы, акулы мако и акулы-молоты для рождения детей. Но при сильной климатической аномалии в регионе становится слишком тепло, и многие из этих видов перемещаются на север.