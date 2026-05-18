Программа арт-резиденций Нижегородской области продлена на следующие три года

Четвертый сезон программы арт-резиденций Нижегородской области официально стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает АНО «Центр 800».
Проект представил заместитель губернатора Олег Беркович. В мероприятии приняли участие представители арт-резиденций и креативных индустрий, члены экспертного совета программы.
Четвертый сезон продлится до октября 2026 года. Как сообщил Олег Беркович, проект снова становится масштабнее — увеличилось количество резиденций и расширились направления их деятельности.
«К уже существующим — художественному, театральному, инклюзивному, исследовательскому, музейному направлениям — добавились ленд-арт и звук. В проекте примут участие более 15 художников, дизайнеров, музыкантов, исследователей и театральных деятелей из городов России, а также из Бразилии. Уже сейчас мы видим результаты работы программы: связи, появившиеся благодаря арт-резиденциям, инициируют создание новых проектов в регионе и за его пределами. Для нас очевидно значение программы, и мы продлеваем ее на ближайшие три года. Таким образом, арт-резиденции будут работать в Нижегородской области в этом году и в следующие два года», — заявил Олег Беркович.
Программу арт-резиденций реализуют нижегородские креативные институции с участием экспертного совета при поддержке регионального правительства и АНО «Центр 800».
В 2026 году работу продолжат участники прошлого сезона — арт-резиденция «Выкса», галерея 9Б, студия «Тихая», галерея современного искусства БУДУЩЕЕ/FUTURO, ЦСИ «Терминал А», Центр театрального мастерства (ЦТМ), открытая и модная арт-резиденции, арт-резиденция НГХМ и арт-резиденция пространства ЦЕХ *.
Новыми направлениями программы стали музыка (арт-резиденция Арсенала — Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина) и ленд-арт на базе арт-резиденции Basic в г. Ворсме.
«В нашей резиденции художники создадут ленд-арт-инсталляцию на территории Basic. Основой исследования станет взаимодействие с окружающей средой. Следы взаимодействия и восприятия превратятся в скульптурную форму из металла, гипса, глины и бетона», — подчеркнула куратор арт-резиденции Basic Анна Малова.
Напомним, первый сезон был представлен художественными резиденциями, второй сезон расширился театральной резиденцией (единственной в России — на базе театра), в третьем сезоне добавились модная и открытая арт-резиденции, а также музейная в НГХМ.
Отметим, что в этом сезоне три резиденции отбирают участников в программу через открытые конкурсы — «Выкса», студия «Тихая», и арт-резиденция Basic. В арт-резиденцию студии «Тихая» прием заявок завершился 17 мая. Общее количество заявок — более 300, они поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Красноярска, а также из Азербайджана, Сенегала, Франции, Испании, Мексики и Бразилии.
В этом сезоне в программе сделали фокус на взаимодействии резидентов с местными специалистами и развитие межинституциональных связей вне региона. Помимо публичных мероприятий, в этом сезоне два участника получат поддержку Центра художественного производства «Своды» и проведут свои мероприятия на площадке ГЭС-2 (г. Москва). Итоги арт-резиденций будут представлены отчетной выставкой в Центре культуры «Рекорд», издательским продуктом к концу этого сезона станет не каталог, а сборник интервью и статей, раскрывающих в теоретической плоскости темы и проблемы, с которыми поработали резиденты.
Также продолжается международное сотрудничество — в частности, 14 мая в Выксе открылась выставка «Как слушать воду» (0+) бразильской художницы Камилы Кривеленти. В своих работах Камила использовала местный материал — окалину — побочный продукт производства Выксунского завода, образующийся на металле при нагревании, что подчеркивает связь со стихиями и историей города.
«В моих проектах часто присутствуют повторно используемые материалы, методы с низким уровнем воздействия на окружающую среду и нарративы, которые бросают вызов доминирующим представлениям о прогрессе, способствуя диалогу между устойчивостью, памятью и культурной самобытностью места», — отметила автор.
Напомним, программа арт-резиденций Нижегородской области стартовала в 2023 году и изначально была рассчитана на три года. Участниками первых трех сезонов стали 75 авторов из разных городов России, а также из Мексики и Сенегала, которые работали в регионе над проектами, связанными с нижегородской культурой.
