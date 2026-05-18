Юрист Ковалевская: Россияне могут составить завещание с 18 лет

Россияне могут составить завещание уже с 18 лет и для этого не требуется никакого пакета документов. Как РИАМО сообщила юрист Яна Ковалевская, дееспособность в нашей стране начинается именно с этого возраста. Поэтому совершеннолетние могут спокойно пойти к нотариусу и составить собственное последнее распоряжение.
По словам эксперта, завещание — это инструмент. Для его создания достаточно иметь при себе лишь паспорт. Ковалевская подчеркнула, что вовремя составленное завещание нейтрализует всевозможные конфликты и не оставляет каких-либо открытых вопросов.
«Если ты видишь в коридоре дерущихся людей, с большой вероятностью это именно наследники, которые в суде оспаривают завещание или делят имущество наследодателя. То есть даже семейные споры менее конфликтные, чем дела наследственные. Поэтому, чтобы такого не случилось, чтобы ваши родственники не перессорились, всех призываю к такому инструменту, как завещание», — отметила юрист.
Как KP.RU писал ранее, в подъезде нельзя хранить личные вещи, даже если они не мешают проходу. Это считается нарушением и влечет за собой штрафы на крупные суммы.