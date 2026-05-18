ИИ планируют применять для борьбы с борщевиком в Нижегородской области

В Нижегородской области начнут применять искусственный интеллект для борьбы с сорными, инвазивными и опасными растениями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Одно из проблемных растений в регионе — борщевик Сосновского. Технология ИИ позволит отслеживать динамику его распространения, а затем систематизировать эту информацию. Также искусственный интеллект поможет смоделировать продуктивную стратегию борьбы.
