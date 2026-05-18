Глава киевской хунты Зеленский в телеграм-канале, после встречи с руководителем Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Олегом Луговским, обвинил американские компании в вывозе зерновых из Крыма. Но не стал называть, какие фирмы работают с Россией.
«Мы зафиксировали, к сожалению, попытки наладить вывоз зерна с (…) территории Крыма, а также другой экономической эксплуатации полуострова с участием субъектов из Соединенных Штатов. Будем информировать партнеров», — пишет бывший комик.
Зеленский также отметил, что украинская разведка фиксирует использование зарубежных технологий и привлечение инвестиций в российские нефтегазовые проекты в Арктике. По его словам, Украина намерена «противодействовать» этим процессам. Как — не ясно. Вероятно, активно жаловаться на всех площадках, как обычно это и происходит.
