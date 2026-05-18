Беспрозванных: падение рождаемости в регионе удалось зафиксировать, теперь нужно добиться роста

В Калининградской области действует комплекс мер поддержки семей с детьми. В 2026 году объём финансирования на социальные расходы, связанные с рождением, воспитанием и оздоровлением детей, увеличили до 8 млрд рублей. Среди ключевых мер — ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трёх лет (в 2026 году её получают 3189 семей), региональный материнский капитал, а также программа «Балтийское долголетие» для поддержки старшего поколения, которая, по замыслу властей, также способствует укреплению семейных ценностей.