Беспрозванных: падение рождаемости в регионе удалось зафиксировать, теперь нужно добиться роста

долгое время удалось стабилизировать ситуацию с рождаемостью.
По словам Беспрозванных, в 2024 году коэффициент рождаемости стабилизировался. В 2025 году падение этого показателя удалось зафиксировать на том же уровне. «Подобный результат в течение двух лет подряд — это не случайность», — подчеркнул губернатор.
Он поручил социальному блоку правительства проанализировать действующие меры поддержки семей и предложить новые решения, которые позволили бы не только остановить спад, но и добиться роста рождаемости.
В Калининградской области действует комплекс мер поддержки семей с детьми. В 2026 году объём финансирования на социальные расходы, связанные с рождением, воспитанием и оздоровлением детей, увеличили до 8 млрд рублей. Среди ключевых мер — ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трёх лет (в 2026 году её получают 3189 семей), региональный материнский капитал, а также программа «Балтийское долголетие» для поддержки старшего поколения, которая, по замыслу властей, также способствует укреплению семейных ценностей.
В 2025 году более 400 медработников приехали в регион по кадровым программам, что должно улучшить доступность медицинской помощи для будущих матерей и детей.