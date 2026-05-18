Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверит строительство 12 объектов по нацпроектам на 29 млрд рублей

Под председательством прокурора Калининградской области Максима Попова прошло межведомственное совещание по.

Источник: Kaliningradnews

противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере реализации национальных проектов. Участвовали зампреды правительства, руководители правоохранительных органов, главы муниципалитетов и территориальные прокуроры.

Обсуждали законность при строительстве канализационных сетей, газификации и возведении берегоукрепительных сооружений.

В регионе сейчас реализуют 11 национальных проектов. В их рамках строят 12 объектов капитального строительства. На финансирование в 2026 году из федерального и областного бюджетов заложили 29 млрд рублей.

Прокуратура взяла под надзор строительство каждого объекта. По итогам совещания выработали предложения для повышения эффективности контрольных органов и прокурорского надзора.