Прокуратура проверит строительство 12 объектов по нацпроектам на 29 млрд рублей

противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере реализации национальных проектов. Участвовали зампреды правительства, руководители правоохранительных органов, главы муниципалитетов и территориальные прокуроры.
Обсуждали законность при строительстве канализационных сетей, газификации и возведении берегоукрепительных сооружений.
В регионе сейчас реализуют 11 национальных проектов. В их рамках строят 12 объектов капитального строительства. На финансирование в 2026 году из федерального и областного бюджетов заложили 29 млрд рублей.
Прокуратура взяла под надзор строительство каждого объекта. По итогам совещания выработали предложения для повышения эффективности контрольных органов и прокурорского надзора.