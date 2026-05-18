Рустам Минниханов и Ильсур Метшин посетили спектакль «Жил. Был. Дом.» МХТ им. Чехова

Спектакль «Жил. Был. Дом.» — это цикл из девяти историй, объединенных общим финалом. Развязка известна зрителю с самого начала, но именно это знание меняет восприятие происходящего. На сцене переплетаются комедийные, трогательные и драматические новеллы о людях, стоящих перед выбором: верить ли в любовь, дружбу, судьбу и счастье. Премьера постановки состоялась в МХТ им. А. П. Чехова в мае прошлого года.