Рустам Минниханов и Ильсур Метшин посетили спектакль «Жил. Был. Дом.» МХТ им. Чехова

Сегодня в Казани на сцене Татарского государственного театра им. Г. Камала прошел показ спектакля Московского художественного театра им. Чехова «Жил. Был. Дом.». Автор пьесы — Александр Цыпкин, режиссер и художественный руководитель проекта — Константин Хабенский. Последний определил спектакль как трогательную историю о человеческой близости, семье, любви и умении слышать друг друга. Спектакль посетили раис Татарстана Рустам Минниханов с супругой и мэр Казани Ильсур Метшин с супругой.
Спектакль «Жил. Был. Дом.» — это цикл из девяти историй, объединенных общим финалом. Развязка известна зрителю с самого начала, но именно это знание меняет восприятие происходящего. На сцене переплетаются комедийные, трогательные и драматические новеллы о людях, стоящих перед выбором: верить ли в любовь, дружбу, судьбу и счастье. Премьера постановки состоялась в МХТ им. А. П. Чехова в мае прошлого года.
Действие разворачивается в одном доме. Его обитатели — 13 человек, а также два ангела, две крысы, два попугая, кот и пес. По словам Константина Хабенского, именно сказочная форма позволила говорить о простых и важных вещах без лишнего пафоса.
Оживили героев спектакля известные российские актеры театра и кино: Анатолий Кот, Кузьма Котрелев, Павел Чинарев, Светлана Колпакова, Ольга Литвинова и другие.
Второй показ постановки «Жил. Был. Дом.» состоится завтра, 19 мая.
Продолжением гастролей станет спектакль «Старший сын», который зрители увидят 20 и 21 мая. В аннотации отмечают, что сюжет напоминает индийское кино с неожиданным появлением родственника. Однако за юмором и иронией скрываются глубокие размышления героев о счастье и внутренней неустроенности.
В спектакле играют Александр Семчев, Кирилл Власов, Маргарита Якимова, Даниил Феофанов, Максим Осинцев, Антон Лобан, Юлия Витрук и Владимир Тимофеев.
Напомним, сегодня в Ратуше прошла пресс-конференция, в которой приняли участие мэр города Ильсур Метшин, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, драматург Александр Цыпкин.