В «Перекрестке» появились функциональные полки с продуктами с повышенным содержанием полезных веществ

В супермаркетах торговой сети «Перекресток» появились полки с функциональными продуктами — товарами с повышенным содержанием полезных веществ. Покалинейка включает 101 позицию, сертифицированную органом по сертификации «Роскачество — функциональное питание». Полки запущены в пилотном режиме в пяти супермаркетах. Ассортимент также доступен в мобильном приложении и на сайте сети.
Функциональные продукты являются частью сбалансированного рациона и призваны восполнитьдефицит питательных веществ. Их ключевая особенность — повышенное содержание полезных веществ. Речь идет о белках, пищевых волокнах витаминах и минеральныхвеществах.
В ассортимент функциональной полки входят товары различных категорий, сертифицированных Роскачеством: батончики, снеки, напитки, печенье, хлеб, хлебцы, мороженое, шоколад. В дальнейшем торговая сеть планирует расширить выбор функциональных товаров за счет продуктов, представленных, в том числе, и под собственной торговой маркой «Зеленая линия».
Как пояснили в торговой сети, понятие «функциональный пищевой продукт» закреплено в государственных стандартах. Вся представленная продукция проходит многоэтапную сертификацию органом по сертификации «Роскачество — функциональное питание», которая включает в себя аудит производства с отбором проб, лабораторные исследования состава и документарную проверку. По итогам проверки выдается сертификат, подтверждающий соответствие продукции установленным требованиям.
— Функциональные продукты становятся важной частью повседневного рациона. Для нас важно обеспечить покупателю доступ к таким продуктам и одновременно гарантировать их качество. Формат функциональных полок позволяет объединить такие товары в отдельную категорию и сделать их выбор более простым и удобным в повседневной жизни, — рассказал директор по качеству торговой сети Сергей Тюветский.
По мнению заместителя руководителя Роскачества Юлии Михалевой, запуск функциональных полок в сети — это практический шаг к формированию доступной среды для здорового питания.
— Сертификация 101 уникальной позиции — это гарантия для покупателя, что каждая порция такого продукта содержит необходимые нутриенты. Это не просто расширение ассортимента, а реальный вклад в увеличение продолжительности и качества жизни россиян, — отметила Юлия Михалева.
Кстати, торговая сеть еще на этапе создания поддержалаАссоциацию производителей и поставщиков функциональных продуктов питания и ингредиентов и входит в число его соучредителей.
Ассоциация основана осенью 2024 года и насчитывает уже 48 компаний-производителей. Как напомнили в торговой сети, миссия Ассоциации — развитие нового рынка высокопитательных продуктов в каждой товарной категории для здоровья граждан и профилактики дефицитов потребления нутриентов, объединение и вовлечение вокруг этой миссии всех участников процесса, а также исполнение Указа Президента о научно-технологическом развитии РФ в части функциональных продуктов питания.
— Вовлечённость бизнеса в формирование культуры здоровья — это важный ресурс, который сегодня нельзя недооценивать. Когда торговые сети создают удобную среду для осознанного выбора, они становятся полноценными участниками реализации профилактической повестки. Полка с функциональными продуктами помогает покупателю сориентироваться и сделать более осознанный выбор. Функциональные продукты действительно могут быть полезны в условиях высокой нагрузки и дефицита времени, служить дополнением к основному разнообразному рациону с достаточным количеством овощей и фруктов, — комментирует директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, профессор Оксана Драпкина.
Здоровый образ жизни — один из элементов Стратегии устойчивого развития Х5, утвержденной в 2025 году. Работа по данному направлению включает просвещение покупателей, совершенствование составов продуктов собственной торговой марки, развитие брендов, категорий и полок для правильного питания.