17 млрд рублей выделят на модернизацию электросетей в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Группы «Россети» Андрей Рюмин обсудили развитие электросетевого комплекса региона. Встреча прошла во время конференеции ЦИПР 18 мая 2026 года.
По словам губернатора, программа модернизации, действующая уже несколько лет, позволила снизить аварийность в осенне-зимний период. Теперь необходимо не только давать свет жителям и предпринимателям, но и предусмартивать запас мощности для будущих строек и производств.
В текущем году на модернизацию и развитие инфраструктуры региона направят более 17 млрд рублей. Это позволит завершить реконструкцию магистральной подстанции, питающей юго-восток Нижнего Новгорода, Богородский и Кстовский районы. В Ольгино и Новинках планируют ввести новые объекты на 110 кВ.
Ранее сообщалось, что председатель Правительства России Михаил Мишустин высоко оценил нижегородскую демографическую программу «Основа».