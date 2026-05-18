В двух школах Псковской области стартовал ремонт

Работы в обоих зданиях планируют завершить к началу нового учебного года.

Источник: Национальные проекты России

Ремонт стартовал в Харлаповской основной школе в деревне Слопыгино и средней школе № 1 в городе Острове Псковской области. Работы идут при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.

В Харлаповской школе строители уже перешли к основным этапам ремонта. Сейчас они выполняют стяжку полов, электромонтажные работы и устройство слаботочных сетей. После завершения текущего этапа, в конце мая подрядчик планирует приступить к работам на втором этаже здания.

Одновременно ремонт продолжается и в средней школе № 1 в Острове. Там специалисты проводят демонтажные работы, заливают стяжку полов, оштукатуривают стены и ремонтируют отмостку.

Отмечается, что оба здания планируют подготовить к началу нового учебного года. Всего в этом году в Псковской области капитально отремонтируют семь образовательных учреждений: четыре школы, два детских сада и одно учреждение среднего профессионального образования.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.