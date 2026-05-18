Бессент: ослабление санкций США на нефть РФ необходимо для стабилизации рынка

Минфин США продлит на 30 дней истекшее исключение из санкций в отношении российской нефти, перевозимой морем. По словам Скотта Бессента, решение об ослаблении санкций относительно российской нефти было принято, чтобы наиболее уязвимые страны могли получить доступ к российской нефти, которая сейчас находится в море. Как сказал министр, эта мера поможет стабилизировать мировой рынок сырой нефти.