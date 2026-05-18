В Октябрьске Самарской области пройдет экологическая акция

Экологическая акция по сбору вторсырья пройдет 29 мая в Октябрьске Самарской области по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в администрации городского округа Октябрьск.
Массовый прием вторсырья организуют у центрального входа в Дом молодежных организаций. Средства, вырученные от сдачи вторсырья, направят на покупку саженцев голубой ели. Позже их высадят в городских зеленых зонах.
На акцию можно принести газеты, журналы, книги, разобранные картонные коробки, офисную бумагу, тетради, конверты, листовки и рекламные проспекты. При этом не принимаются чеки и термоэтикетки, ламинированные материалы, а также грязная, жирная или мокрая бумага. Такие отходы не подлежат переработке и могут испортить всю собранную партию.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.