В Екатеринбурге прошел забег эстафеты «Весна Победы»

Забег эстафеты «Весна Победы» прошел в Екатеринбурге. Мероприятие организовали при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В стартах приняли участие спортсмены из сильнейших коллективов, ветераны, команды городов и районов, а также учащиеся колледжей и школ Свердловской области. Отмечается, что в этом году программа соревнований была расширена: к привычным забегам добавился специальный старт «Дружба», объединивший представителей разных народов, проживающих на Среднем Урале.
«Данное мероприятие уже давно стало доброй традицией нашего региона и посвящено празднику Великой Победы. Эстафетой мы не только отдаем дань уважения мужеству наших земляков, но и проверяем мощь легкоатлетической армии Свердловской области», — сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Специальный забег «Дружба» посвятили Году единства народов России. На дистанцию 500 м вышли 50 человек, среди них — представители народа манси, а также выходцы из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и других национальных объединений региона. Вместе с участниками дистанцию преодолели почетные гости и известные легкоатлеты Свердловской области.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.