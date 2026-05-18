Фестиваль «Сириус — Роза Хутор» пройдет летом в Сочи

Мероприятия фестиваля пройдут не только в концертных залах, но и на открытых площадках курорта. Концерты, этнопрограммы и лекции организуют в «Роза Холле», этнопарке «Моя Россия» и на центральной площади «Роза Хутор». В афише заявлены коллективы и артисты из России, Казахстана, Индии и Бразилии, в том числе представители Астана Опера и Астана Балет. В экспертный совет фестиваля вошли деятели культуры, среди которых Валерий Гергиев, Светлана Захарова и Сергей Ролдугин.