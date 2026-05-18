Школьница из Сызрани победила на международном конкурсе сочинений

Дарья Салимова из школы № 12 города Сызрани Самарской области стала победителем международного конкурса сочинений «Без срока давности». Турнир прошел при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Так, проект направлен на сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. В этом году в нем приняли участие более 500 тыс. школьников и студентов из всех регионов России, а также представители образовательных организаций министерства иностранных дел и зарубежных стран.
Кроме того, в конкурсе приняли участие представители 9 государств, приславшие более 1 тыс. сочинений. По итогам конкурса награды вручили 60 авторам лучших сочинений и 32 участникам конкурса исследовательских проектов.
Одной из лучших жюри признало работу Дарьи Салимовой. Сочинение школьницы отметили за глубокое осмысление темы исторической памяти и трагедии мирного населения в годы войны.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.