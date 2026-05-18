Священники объехали пределы Перми с иконой Божией Матери, освятив город

Священники объехали пределы Перми с Иконой Божией Матери «Пермская», освятив город, рассказали в Пермской митрополии Русской православной церкви.
«Сначала глава Пермской митрополии митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий в сослужении духовенства Пермской епархии, совершил молебен перед иконой Божией Матери “Пермская”. Затем священнослужители объехали улицы Перми и прилегающую к Перми территорию со святым образом на автомобиле, совершая молебны и вознося молитвы о мире и благополучии жителей Прикамья», — поделились представители Пермской митрополии.
В качестве мест для молебнов священнослужители выбрали село Фролы на Восточном въезде в город, место у часовни на кладбище Банная гора, участок вблизи Пермской ГЭС, территорию у поклонного креста на въезде в Кировский район Перми и место у храма-часовни во имя святителя Николая Чудотворца в селе Верхние Муллы.
«Древняя традиция обнесения святынь вокруг городов и селений совершается в периоды сложных исторических событий. В истории известно много случаев, когда по молитвам верующих Господь посылал свои милость и помощь, избавлял от вражеского нашествия, напастей и эпидемий», — пояснили в Пермской митрополии.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 7 мая административное здание под Пермью, одно из промышленных предприятий края и жилой дом в столице региона атаковали дроны. Примерно неделю до этого, 29 апреля, стало известно о прилёте БПЛА на одно из предприятий в Пермском районе. В тот день жители заметили над городом густой чёрный дым и сообщили о прошедшем чёрном дожде.