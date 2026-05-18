Минздрав Ирана рассказал о состоянии здоровья Хаменеи после бомбардировки

Минздрав Ирана: травмы верховного лидера Хаменеи не изувечили его внешность.

Источник: Комсомольская правда

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, попавший под бомбардировку США и Израиля в марте, не получил травм, которые бы изуродовали его внешность. Об этом сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

«Травмы верховного лидера не носили такого характера, при котором его лицо или в целом внешность были бы изувечены», — цитирует его слова госагентство Ирана IRNA. Керманпур также отметил, что травмы не привели к ампутации каких-либо частей тела или инвалидности.

Ранее издание Al Araby сообщило, что у Моджтаба Хаменеи диагностировали травмы спины и колена, а также небольшую рану за ухом. Взрывной волной политика отбросило на землю, после чего он упал. Представитель канцелярии заявил, что травма спины уже зажила, а колено скоро восстановится. Он также опроверг слухи о серьезных ранениях лица, под его тюрбаном оказался лишь небольшой порез.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше