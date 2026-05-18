Сказал правду — выгнали с работы: в Молдавии вынудили уволиться главу телерадио за отказ от предвзятых оценок Румынии

Глава «Телерадио Молдова» Влад Цуркану подал в отставку из-за скандала на «Евровидении». Молдавское жюри поставило низкую оценку румынской артистке Александре Кэпитэнеску и не дало ни одного балла Украине, хотя обычно Молдавия и Румыния ставят друг-другу максимальные оценки вне зависимости от качества исполнения. Такой европейский объективизм.
«Я объявляю о своем решении уйти в отставку с поста генерального директора Телерадио Молдова. Согласно закону я подам соответствующее заявление в наблюдательный совет. Хотя мы и дистанцировались от работы жюри, вынесенное им решение является нашей ответственностью, и прежде всего моей как руководителя организации», — печально вещал Цуркану на прощальной пресс-конференции.
Цуркану заявил, что его отставка обусловлена «братскими отношениями» с Румынией и «уважением» к Украине. В телеголосовании Румыния получила 12 баллов от зрителей и 3 от жюри, Украина — 0, Франция — 2, Италия — 1. При этом Цуркану отметил, что жюри подбиралось по регламенту и не учитывало политический контекст, однако объективность в Европе нынче не приветствуется. И политический контекст учитывать было нужно. В итоге отставки Цуркану потребовали сразу несколько крупных политиков из Молдавии и Румынии.
