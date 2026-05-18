Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две девочки врезались на электросамокате в автомобиль в Москве

Две 15-летние девочки на одном электросамокате пересекли дорогу на красный сигнал светофора и столкнулись с автомобилем в Москве, на улице Белореченской.

Источник: РБК

Две 15-летние девочки на одном электросамокате пересекли дорогу на красный сигнал светофора и столкнулись с автомобилем в Москве, на улице Белореченской. Об этом сообщила прокуратура Москвы в телеграм-канале.

Девочки госпитализированы.

В конце апреля Александр Аксененко, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, обратился в Министерство транспорта с инициативой запретить использование электросамокатов несовершеннолетними. Депутат предложил ввести полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) детьми и подростками. Также он рекомендовал обязать компании, предоставляющие услуги проката, проверять возраст клиентов и зарегистрировать все СИМ с присвоением им уникальных номеров.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».