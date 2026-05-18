Две девочки врезались на электросамокате в автомобиль в Москве

Две 15-летние девочки на одном электросамокате пересекли дорогу на красный сигнал светофора и столкнулись с автомобилем в Москве, на улице Белореченской. Об этом сообщила прокуратура Москвы в телеграм-канале.
Девочки госпитализированы.
В конце апреля Александр Аксененко, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, обратился в Министерство транспорта с инициативой запретить использование электросамокатов несовершеннолетними. Депутат предложил ввести полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) детьми и подростками. Также он рекомендовал обязать компании, предоставляющие услуги проката, проверять возраст клиентов и зарегистрировать все СИМ с присвоением им уникальных номеров.
