Белгородские власти приостановили компенсации за поврежденные авто

В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что с начала СВО белгородцам выплатили почти 4 млрд руб. компенсации за 18 тыс. авто. Экс-губернатор Вячеслав Гладков, добровольно ушедший в отставку на следующий день, отмечал, что Белгородская область — единственная в России, где действует такая мера поддержки, как компенсация на восстановление транспорта по итогам экспертной оценки.