Мадьяр выдвинул Украине требования для вступления в ЕС

Выполнение Украиной 11 требований Венгрии по восстановлению прав венгров Закарпатья является обязательным условием для одобрения Будапештом начала процесса приема страны в Евросоюза (ЕС). Об этом в понедельник, 18 мая, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

— Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, — это то, что положено всем меньшинствам в Европе. Мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, — подчеркнул политик.

Также он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в закарпатском Берегове, если переговоры о восстановлении прав венгерского меньшинства пройдут успешно. По его словам, председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что украинский лидер якобы готов к быстрому заключению соглашения, передает РИА Новости.

8 мая СМИ сообщили, что отношения Украины с ЕС находятся на самом низком уровне с начала специальной военной операции. Журналисты отметили, что проблемы в двустороннем диалоге создает Владимир Зеленский, поскольку он чаще стал «читать нотации» европейским лидерам.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
