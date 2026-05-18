Мадьяр выдвинул Украине требования для вступления в ЕС

— Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, — это то, что положено всем меньшинствам в Европе. Мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, — подчеркнул политик.