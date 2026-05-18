Суд взыскал почти 133 млн руб. с организатора марафонов Блиновской

Арбитражный суд Москвы удовлетворил просьбу финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной о взыскании около 133 млн руб. с бывшей подруги Блиновской и главного организатора ее марафонов Лилии Орленко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника процесса о банкротстве блогера.
В марте 2025 года Елену Блиновскую приговорили к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. по делу об отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и незаконном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК). Позднее суд смягчил блогеру наказание до 4,5 лет колонии и 950 тыс. руб. штрафа.
«Арбитраж удовлетворил ходатайство Марии Ознобихиной о признании незаконными 55 платежей со счетов компаний ООО “Эра” и “ООО Эридан”, которые при этом входили в схему дробления бизнеса Елены Блиновской с 2019 по 2022 год. Все эти денежные средства были обнаружены на счетах бывшей партнерши блогера Лилии Орленко, которая в суде обвинила Блиновскую в нежелании соблюдать договоренности, касающиеся официального заключения партнерства», — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что суд взыскал деньги в конкурсную массу Блиновской для расчетов с кредиторами, включая налоговые органы. В 2024 году суд признал блогера банкротом, была открыта процедура реализации ее имущества.
РБК обратился за комментарием к адвокату Блиновской Наталье Сальниковой и в Московский арбитражный суд.
Ранее 44,4 млн руб также взыскали с экс-главы бизнеса Блиновского Татьяны Остапишиной. Кроме того, в конкурсную массу блогера возвратили принадлежавшую ей квартира в Ярославле.
В апреле суд отклонил иск о взыскании около 47 млн руб. с личной помощницы Блиновской Полины Видовской.
В январе два источника сообщили РБК, что в Арбитражный суд Москвы также поступили три заявления об оспаривании платежей, сделанных Блоновской, к гедиректорам компаний «Ригель» и «Бетельгейзе» Дарье Бондаренко и Наталье Вдовиной, а также индивидуальному предпринимателю Роману Миняеву. В заявлениях было высказано требование вернуть в конкурсную массу 90 млн руб.
