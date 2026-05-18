Суд взыскал почти 133 млн руб. с организатора марафонов Блиновской

«Арбитраж удовлетворил ходатайство Марии Ознобихиной о признании незаконными 55 платежей со счетов компаний ООО “Эра” и “ООО Эридан”, которые при этом входили в схему дробления бизнеса Елены Блиновской с 2019 по 2022 год. Все эти денежные средства были обнаружены на счетах бывшей партнерши блогера Лилии Орленко, которая в суде обвинила Блиновскую в нежелании соблюдать договоренности, касающиеся официального заключения партнерства», — сообщил собеседник агентства.