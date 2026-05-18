"Аэрофлот" заявил о безопасности системы посадки в самолет по биометрии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Система посадки в самолет по биометрии, которая заработает в России с 1 июня, соответствует современным требованиям безопасности, рассказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности ПАО «Аэрофлот» Денис Попов.
«Безусловно, система безопасна. Все участники процесса не хранят биометрические данные на своей стороне. “Аэрофлот” в данном случае получает только согласие клиента на обработку и использование биометрических данных», — ответил Попов на вопрос РИА Новости о безопасности системы прохода в самолет по биометрии.
Авиакомпания обращается по защищенным каналам связи к Центру биометрических технологий (ЦБТ) и проверяет соответствие лишь биометрического вектора конкретному клиенту, добавил Попов. Сами данные хранятся в защищенном государственном контуре, а весь обмен осуществляется по защищенным каналам, поэтому система соответствует современным требованиям безопасности.
Система будет запущена в экспериментальном режиме с 1 июня на рейсах группы «Аэрофлот» между Москвой и Санкт-Петербургом. Биометрию нужно будет проходить перед досмотром багажа в аэропортах «Шереметьево» и «Пулково» и непосредственно перед посадкой в самолет. При этом опция прохода формальностей по паспорту остается доступной.
Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года и позволит протестировать передовые технологии идентификации в сфере гражданской авиации. По его итогам будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий, сообщали ранее в мае в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Одиннадцатая конференция ЦИПР «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности» проходит в Нижнем Новгороде 18−21 мая. Ее мероприятия направлены на обсуждение развития цифровой экономики России и внедрения технологий в основные направления. В продолжение конференции с 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде пройдет городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд».