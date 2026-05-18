Умер актёр Том Кэйн, озвучивавший Йоду в «Звёздных войнах»

«Том умер в понедельник в больнице в Канзас-Сити, находясь в окружении близких», — отметил Макгиннис в беседе с TMZ.
По его словам, причиной смерти стали осложнения, возникшие после инсульта, который актёр перенёс в 2020 году.
Тони Кэйн известен своим озвучиванием Йоды и других персонажей «Звёздных войн». Его голос звучал более чем в ста фильмах, а также на аттракционах в Диснейлендах США, Японии и Франции.
Ранее в США умер актёр Дональд Гибб. Зрители знают его по фильмам «Месть придурков» и «Кровавый спорт». Гибб скончался в своём доме в Техасе. Рядом с ним находились близкие люди. Причиной смерти стали обострившиеся хронические проблемы со здоровьем.
