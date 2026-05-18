Мужчина на автомобиле открыл огонь у ресторана в Турции, есть погибшие и раненые

В апреле в Афинах 89-летний мужчина устроил стрельбу в двух учреждениях, ранив пятерых человек. Сначала он пришел в здание фонда социального страхования, где выстрелил в потолок, а затем ранил одного сотрудника в ногу. Затем он направился в Апелляционный суд, где открыл огонь и ранил четырех сотрудниц.