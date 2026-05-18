Мужчина на автомобиле открыл огонь у ресторана в Турции, есть погибшие и раненые

Неизвестный мужчина, подъехав на автомобиле к кафе в городе Мерсин на юге Турции, открыл огонь по посетителям и сотрудникам. Один работник заведения погиб на месте, владелец получил тяжелые ранения и был госпитализирован, передает IHA.
Пытаясь скрыться, нападавший продолжил стрелять по прохожим, ранив еще восемь человек. Среди пострадавших оказался водитель грузовика. Общее число погибших возросло до пяти, включая пастуха, находившегося неподалеку от места происшествия. На месте трагедии работают правоохранительные органы, к поиску нападавшего привлечен вертолет. Расследование инцидента продолжается, передает IHA.
В апреле в Афинах 89-летний мужчина устроил стрельбу в двух учреждениях, ранив пятерых человек. Сначала он пришел в здание фонда социального страхования, где выстрелил в потолок, а затем ранил одного сотрудника в ногу. Затем он направился в Апелляционный суд, где открыл огонь и ранил четырех сотрудниц.
Ранее три человека погибли на вечеринке, устроенной в честь дня рождения жителя Индии. Изначально празднование проходило в спортивном зале. Позже все гости переместились к дому, где три друга поймали именинника и размазали торт по его лицу. Шалость настолько не понравилась виновнику торжества, что это переросло в конфликт со стрельбой.