Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент подтвердил продление лицензии на морские поставки российской нефти

Министерство финансов США продлило на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти, чтобы предоставить «наиболее уязвимым странам» возможность временно получить доступ к ней. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил глава ведомства Скотт Бессент.

Министерство финансов США продлило на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти, чтобы предоставить «наиболее уязвимым странам» возможность временно получить доступ к ней. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил глава ведомства Скотт Бессент.

— Это продление обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем работать с этими странами, предоставляя при необходимости индивидуальные лицензии. Данная генеральная лицензия поможет стабилизировать физический рынок сырой нефти и гарантировать поставки нефти в страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения, — уточнил министр на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что продление лицензии поможет перенаправить существующие поставки нефтепродуктов в страны, которым они больше всего нужны, за счет сокращения возможностей Китая накапливать запасы топлива, продающегося по сниженной цене.

Ранее СМИ сообщили, что несколько государств попросили США о том, чтобы у них было больше времени на закупку российской нефти.

14 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Китай проявляет значительный интерес к покупке американской нефти.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше