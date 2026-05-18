Грозы и до +30°С: синоптики рассказали о погоде во вторник

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Погодные условия в Беларуси в предстоящий вторник будут формироваться под влиянием малоактивных атмосферных фронтов и теплой влажной воздушной массы, рассказали в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, ветер ожидается переменных направлений, умеренный, при грозах -порывистый. При этом атмосферное давление будет расти.
«Температура воздуха минимальная ночью +10…+15°С, в западных районах +8…+9°С, максимальная днем от +16°С по северо-западу до +30°С по востоку», — говорится в сообщении Белгидромета.
В белорусской столице во вторник температура воздуха составит до +20…+22°С, ожидается кратковременный дождь и гроза.
В областных центрах погода будет следующей:
в Бресте — от +19 до +21°C, возможны кратковременные дожди и грозы;
в Витебске — от +27 до +29°C, без существенных осадков;
в Гомеле — от +27 до +29°C, местами пройдут кратковременные дожди и грозы;
в Гродно — от +18 до +20°C, без существенных осадков;
в Могилеве — от +27 до +29°C, преимущественно без осадков.