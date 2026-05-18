Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозы и до +30°С: синоптики рассказали о погоде во вторник

Теплая воздушная масса окутает большую часть Беларуси, при этом в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +35° 4 м/с 34% 761 мм рт. ст. +28°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Погодные условия в Беларуси в предстоящий вторник будут формироваться под влиянием малоактивных атмосферных фронтов и теплой влажной воздушной массы, рассказали в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, ветер ожидается переменных направлений, умеренный, при грозах -порывистый. При этом атмосферное давление будет расти.

«Температура воздуха минимальная ночью +10…+15°С, в западных районах +8…+9°С, максимальная днем от +16°С по северо-западу до +30°С по востоку», — говорится в сообщении Белгидромета.

В белорусской столице во вторник температура воздуха составит до +20…+22°С, ожидается кратковременный дождь и гроза.

В областных центрах погода будет следующей:

в Бресте — от +19 до +21°C, возможны кратковременные дожди и грозы;

в Витебске — от +27 до +29°C, без существенных осадков;

в Гомеле — от +27 до +29°C, местами пройдут кратковременные дожди и грозы;

в Гродно — от +18 до +20°C, без существенных осадков;

в Могилеве — от +27 до +29°C, преимущественно без осадков.