В Волгограде нашли проектировщика новой трамвайной ветки к ТРЦ «Акварель»

Ранее рассматривалось несколько вариантов реализации этого проекта, но в итоге было решено продлить трамвайную линию от кольца на ул. Электролесовской с прохождением вдоль улицы Автомобилистов и Университетского проспекта с поворотом на улицу Степыкиной (вокруг ТРЦ «Акварель») и возвращением к кольцу вдоль улицы Максима Загорулько. Такой 4-километровый маршрут прописан в техническом задании.