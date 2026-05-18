Скончался актер Том Кэйн, озвучивший Йоду в фильме "Звездные войны"

Талант актера оказался востребован далеко за пределами одной киносаги. За свою карьеру Том Кэйн принял участие в озвучивании около сотни различных кинокартин, мультфильмов и телевизионных проектов. Его богатый и выразительный голос помогал оживать самым разным героям. Кроме того, уникальный тембр Кэйна был хорошо знаком посетителям парков развлечений. Его голос звучал на аттракционах, расположенных в Соединенных Штатах, Японии и Франции, создавая неповторимую атмосферу для миллионов гостей этих парков.