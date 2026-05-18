Скончался актер Том Кэйн, озвучивший Йоду в фильме "Звездные войны"

В возрасте 64 лет скончался американский актер Том Кэйн, известный миллионам поклонников саги «Звездные войны» как голос мудрого магистра Йоды. О смерти артиста в понедельник сообщил его официальный представитель Зак Макгиннис. Как уточнил Макгиннис порталу TMZ, Том Кэйн ушел из жизни в больнице города Канзас-Сити, находясь в окружении своих близких и родных людей. Причиной смерти стали осложнения, вызванные инсультом, который актер перенес еще в 2020 году.
Для поклонников культовой космической оперы голос Тома Кэйна был неразрывно связан с образом одного из самых харизматичных персонажей — великого и могущественного джедая Йоды. Артист озвучивал этого зеленого мудреца в целом ряде фильмов и проектов вселенной «Звездных войн», вкладывая в речь персонажа ту неповторимую интонацию, мудрость и синтаксическую необычность, которые стали визитной карточкой героя. Помимо Йоды, Кэйн подарил свой голос и нескольким другим персонажам знаменитой франшизы, но именно работа над образом джедая принесла ему всемирную известность и любовь аудитории.
Талант актера оказался востребован далеко за пределами одной киносаги. За свою карьеру Том Кэйн принял участие в озвучивании около сотни различных кинокартин, мультфильмов и телевизионных проектов. Его богатый и выразительный голос помогал оживать самым разным героям. Кроме того, уникальный тембр Кэйна был хорошо знаком посетителям парков развлечений. Его голос звучал на аттракционах, расположенных в Соединенных Штатах, Японии и Франции, создавая неповторимую атмосферу для миллионов гостей этих парков.
Обстоятельства смерти и планы по проведению прощальной церемонии пока не разглашаются.
