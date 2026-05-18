Делимобиль пообещал компенсацию из-за сбоя

В работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Сейчас команда сервиса работает в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу приложения, сообщает пресс-служба компании.
"Пользователи, у которых возникают сложности с.
завершением аренды, могут закрыть автомобиль через Bluetooth во время активной аренды, а завершить ее — после восстановления работы приложения", — рассказали в компании.
Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку компании через приложение или на почту.
Также вечером 18 мая в работе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» произошел сбой, следует из данных detector404.ru. Вечером 18 мая на неполадки пожаловались свыше 3 тыс. раз.
Жалобы начали поступать около 18:00 по московскому времени. На пике в 18:15 о проблемах заявили свыше 1,8 тыс. раз. По словам пользователей, у них не работал «Кинопоиск» на ТВ и смартфоне — пользователи не могли получить доступ к своим аккаунтам и воспроизводить видео. Больше всего жалоб было из Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Свердловской области.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».