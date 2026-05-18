Делимобиль пообещал компенсацию из-за сбоя

Жалобы начали поступать около 18:00 по московскому времени. На пике в 18:15 о проблемах заявили свыше 1,8 тыс. раз. По словам пользователей, у них не работал «Кинопоиск» на ТВ и смартфоне — пользователи не могли получить доступ к своим аккаунтам и воспроизводить видео. Больше всего жалоб было из Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Свердловской области.