Лес под Нижним Тагилом защищают от пожаров минералами

В Нижнем Тагиле специалисты завершили весенний этап работ по обновлению минерализованных полос. Они проводились вдоль Нижнетагильского лесничества, а также урочища Нива. В общей сложности минералами защитили более 46 километров. Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила.