Прокуратура оспорила отказ в выплатах многодетной волгоградке из-за земли

Правоохранители в суде отстояли право троих несовершеннолетних детей на социальные пособия.

В Камышине сотрудники прокуратуры помогли многодетной матери восстановить право на получение ежемесячных пособий на троих малышей, сообщает пресс-служба ведомства в Волгоградской области.

В пособии по рождению и воспитанию детей, положенном семьям, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, женщине отказали. Причиной стало то, что в собственности у женщины имеется кусок земли в том муниципалитете, где она не живет и не прописана.

Это является нарушением требований законодательства, а потому прокуратура вышла в суд с требование признать решение Соцфонда в отношении женщины незаконным и восстановить ее право на получение ежемесячны пособий.

А ранее сотрудники волгоградской прокуратуры помогли отсудить больше трех миллионов рублей с виновников аварии в пользу детей погибшего в ней мужчины.