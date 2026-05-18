«Шашлычные подснежники» распустились в России — дворы в дыму, соседи в ярости

Ранее юрист Ольга Чирикова разъяснила, где в 2026 году можно спокойно жарить шашлыки, а за что грозит внушительный штраф. По её словам, санкции за использование открытого огня в неположенном месте могут достигать 50 тысяч рублей. На собственном дачном или садовом участке мангал разрешено ставить исключительно на твёрдую площадку из негорючего материала. Расстояние до любых построек должно быть не менее пяти метров. Кроме того, территорию в радиусе двух метров вокруг очага необходимо очистить от сухой травы, веток и прочего легковоспламеняющегося мусора.