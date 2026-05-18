Уголовное дело из-за угроз Пашиняну возбудили в Армении

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после появления в Сети видеоролика, на котором группа вооруженных людей в масках высказывает оскорбления и угрозы в адрес премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян.
Дело открыто по фактам подготовки убийства группой лиц, компьютерного саботажа и незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов. Ведется предварительное следствие с целью установления личностей всех причастных к преступлению.
Никол Пашинян, комментируя видео, назвал участников ролика «трусишками», обвинив их в слабости духа во время войны и в том, что они «оставили солдат одних». Он пообещал «снять все эти маски один за другим» и «поставить их на колени».
— Значит, натянули маски, якобы они крутые парни. Амбалы, где вы были во время войны? Знаете, почему они в масках? Потому что как только они снимут маски, станет ясно, что это они… убежали, оставив наших солдат одних, — сказал Пашинян на видеозаписи, размещенной в Facebook*.
Недавно сам Пашинян вновь оказался в центре внимание СМИ после того, как вышел из себя во время предвыборной кампании в одном из дворов Еревана. Он потерял самообладание, когда к нему подошла женщина и начала критиковать действующую власть, обвинив политика в разрушении страны и гибели солдат.
