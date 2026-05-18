В поселке Гайны Пермского края прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства

Соискателям представили 145 вакансий более чем по 30 специальностям.

Источник: Национальные проекты России

Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в поселке Гайны Пермского края в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в администрации Гайнского муниципального округа.

Главной площадкой мероприятия стал кадровый центр «Работа России» в Гайнском муниципальном округе. Туда пришли жители, которые временно не работают или находятся в поиске нового места. Для них ярмарка стала возможностью не только познакомиться с актуальными вакансиями, но и напрямую пообщаться с работодателями.

Всего соискателям представили 145 вакансий более чем по 30 специальностям. Свои предложения подготовили отделение полиции, администрация Гайнского округа, Центр бухгалтерского учета поселка, Гайнская средняя школа и другие организации. Участники смогли узнать об условиях труда, задать вопросы представителям учреждений и оценить для себя перспективы трудоустройства.

Помимо знакомства с вакансиями, жители получили информацию о мерах государственной поддержки. Эксперты рассказали о бесплатном профессиональном обучении в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», а также о возможностях программы социального контракта.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.