Строительство «Пермь-Арены» выполнено на треть

Высота «Пермь-Арены» составит 45 метров, площадь — более 80 тыс. кв. м. Комплекс включает пять наземных этажей и один цокольный, две ледовые площадки (основная на 10 тыс. зрителей и тренировочная на 500), около 20 входов, раздевалки, тренажерные залы, VIP-ложи, медпункты и фудкорты. Благодаря телескопическим трибунам и трансформации площадок здесь смогут проходить не только спортивные соревнования, но и концерты, выставки и форумы.