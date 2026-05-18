В конце мая для студенческих отрядов начнется трудовой семестр. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области. В конце мая студенческие отряды отправятся на трудовой семестр — время практики, первой официальной зарплаты и новых знакомств. В этом году в Ростовской области планируют трудоустроить более 1,3 тыс. бойцов — такую задачу поставил губернатор Юрий Слюсарь. По его поручению сформирован перечень работ на 2026 год. «В перечень вошли 33 организации с потребностью в участии 1368 бойцов студенческих отрядов. В сравнении с 2025 годом потребность в ресурсах студенческих отрядов выросла в регионе на 30%», — рассказал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.