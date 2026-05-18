Молебен от беспилотников провели в Перми после нескольких ударов ВСУ

Священники Русской православной церкви провели в Перми, которая уже несколько раз попала под удары Вооруженных сил Украины, молебен от беспилотников. Они объехали город с иконой Божией Матери «Пермская» и освятили его пределы. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской епархии.
— Древняя традиция обнесения святынь вокруг городов и селений совершается в периоды сложных исторических событий, важных общественных потрясений, во время эпидемий и нашествия иноплеменников, — передает официальный сайт епархии.
Утром 30 апреля несколько взрывов прозвучали над Пермью. По словам местных жителей, первые несколько хлопков раздались на юге города. В одном из районов наблюдался дым: за утро сирена воздушной опасности включалась минимум три раза.
За день до этого жители Перми рассказали о появлении густого черного дыма в небе над городом после атаки беспилотников ВСУ. Дым хорошо был виден на фоне ясного неба. Очевидцы отметили, что капли дождя оставляют темные следы на подоконниках.