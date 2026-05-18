Молебен от беспилотников провели в Перми после нескольких ударов ВСУ

Священники Русской православной церкви провели в Перми, которая уже несколько раз попала под удары Вооруженных сил Украины, молебен от беспилотников. Они объехали город с иконой Божией Матери «Пермская» и освятили его пределы. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской епархии.

— Древняя традиция обнесения святынь вокруг городов и селений совершается в периоды сложных исторических событий, важных общественных потрясений, во время эпидемий и нашествия иноплеменников, — передает официальный сайт епархии.

Украинские дроны 7 мая атаковали Пермь, один из беспилотников врезался в крышу жилого дома. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что под удар БПЛА попало одно из промышленных предприятий региона. Утром по всему городу звучали сирены.

Утром 30 апреля несколько взрывов прозвучали над Пермью. По словам местных жителей, первые несколько хлопков раздались на юге города. В одном из районов наблюдался дым: за утро сирена воздушной опасности включалась минимум три раза.

За день до этого жители Перми рассказали о появлении густого черного дыма в небе над городом после атаки беспилотников ВСУ. Дым хорошо был виден на фоне ясного неба. Очевидцы отметили, что капли дождя оставляют темные следы на подоконниках.

