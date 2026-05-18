В селе Новое Эштебенькино Самарской области открыли медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Новое Эштебенькино Самарской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Теперь около 170 местных жителей смогут получать первичную медицинскую помощь в современном здании, не выезжая за пределы населенного пункта. Там можно пройти часть обследований, сдать анализы и получить необходимую помощь. Кроме того, по графику в село будет приезжать участковый врач-терапевт для проведения диспансеризации.
Для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи медпункт оснащен всем необходимым оборудованием. Там установлены современный электрокардиограф, дефибриллятор, оборудование для оценки функции внешнего дыхания. Также в пункте предусмотрены условия для забора анализов, проведения гинекологического осмотра, проверки остроты зрения и измерения внутриглазного давления.
Всего в этом году в регионе планируют возвести 26 фельдшерско-акушерских пунктов, два поликлинических отделения, один офис врача общей практики и одну врачебную амбулаторию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.