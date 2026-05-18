Россиянам назвали неочевидные привычки, уничтожающие зубную эмаль

Даже самые безобидные на первый взгляд действия могут полностью разрушить зубную эмаль, которая, в отличие от кости, не способна восстанавливаться. Хирург Севак Барсегян в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что главная проблема — не в сладостях, а в повседневных ритуалах, которые люди считают полезными.
Врач предупредил, что частые перекусы, даже яблоками, запускают кислотную атаку во рту. По словам эксперта, слюна не успевает нейтрализовать кислоту, если человек жует каждый час, что гарантированно приводит к множественному кариесу.
Стоматолог также назвал чрезмерную гигиену одной из главных причин стирания эмали. Жесткие щетки и сильное давление, как уточнил Барсегян, механически уничтожают тонкий слой у шейки зуба, вызывая острую боль. Правильная чистка требует мягкой щетки и вертикальных движений, а отбеливающие пасты можно использовать лишь два раза в неделю.
Стоит отметить, что лечение молочных зубов является необходимым мероприятием для предотвращения острой зубной боли, преждевременной их потери и возникновения серьёзных патологий. Такое заявление сделала стоматолог Татьяна Сагитдинова, слова которой приводит «Царьград». Она отметила, что лечение зубов у детей нельзя игнорировать.
Важно понимать, что некоторые клиники могут обманывать своих клиентов. Главный сигнал мошеннической клиники — предложение «бесплатной» процедуры. Об этом заявила врач Валерия Кораблинова, пишет Life.ru.