В Саратовской области на профтурах побывали более 2,2 тыс. обучающихся

Более 2,2 тыс. студентов и школьников приняли участие в профтурах на предприятия Саратовской области с начала года, что соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
С начала года специалисты территориальных кадровых центров организовали 60 экскурсий на 44 предприятия области. В профтурах приняли участие компании из разных сфер экономики, включая сельское хозяйство, промышленность, транспорт, здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство.
Во время экскурсий старшеклассники и студенты знакомились с современными технологиями и оборудованием, общались с сотрудниками предприятий и узнавали о требованиях к подготовке специалистов. Кроме того, им рассказывали о возможностях стажировок и дальнейшем трудоустройстве.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.