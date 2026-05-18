Курские власти отказались от СМС-оповещений во время обстрелов

С 2024 года система оповещений в регионе была задействована 6,5 тыс. раз. Она охватывает все муниципалитеты Курской области и включается точечно. При угрозе тактической авиации сирена звучит по всему региону, а при применении наземной РСЗО — только в конкретном районе, равно как и при угрозе атаки БПЛА. При этом сирену включают только с 6:00 до 23:00, чтобы «снизить психологическое напряжение».