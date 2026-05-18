Курские власти отказались от СМС-оповещений во время обстрелов

Власти Курской области отказались от СМС-рассылки жителям при ракетной опасности и угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в «Макс». По его словам, решение было принято, так как сообщения приходили с опозданием.

Источник: Коммерсантъ

Власти Курской области отказались от СМС-рассылки жителям при ракетной опасности и угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в «Макс». По его словам, решение было принято, так как сообщения приходили с опозданием.

Теперь оповещения об обстрелах приходят курянам в push-уведомлениях приложения «МЧС России», сообществе оперштаба региона во «Вконтакте», а также в мессенджерах. Также сигналы об опасности транслируются на десяти федеральных телеканалах и трех радиостанциях.

Как заявил губернатор, время от обнаружения угрозы до оповещения по всем каналам связи составляет около 25 секунд. Данная работа осуществляется через межведомственный центр управления.

С 2024 года система оповещений в регионе была задействована 6,5 тыс. раз. Она охватывает все муниципалитеты Курской области и включается точечно. При угрозе тактической авиации сирена звучит по всему региону, а при применении наземной РСЗО — только в конкретном районе, равно как и при угрозе атаки БПЛА. При этом сирену включают только с 6:00 до 23:00, чтобы «снизить психологическое напряжение».

Как в макрорегионе развивают публичный Wi-Fi на фоне сбоев связи — в материале «Ъ-Черноземье».

Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше