На экотропе Бузулукского бора Самарской области установят инфощиты

Информационные щиты об обитателях леса установят на экотропе в Дендросаду Бузулукского бора Самарской области в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации муниципального района Борский.
Всего на маршруте появятся 38 информационных щитов. Каждый из них расскажет посетителям об одном из представителей местной флоры и фауны. Благодаря таким стендам прогулка по экотропе станет не только удобной, но и познавательной: туристы смогут больше узнать о природе Бузулукского бора и его экосистеме.
При этом основная часть работ по созданию маршрута была завершена еще прошлой осенью. Тогда специалисты уложили 700 м настила, оборудовали его защитными бортиками и оформили входную группу. Это сделало тропу более доступной для разных категорий посетителей, в том числе для людей с ограниченной мобильностью, а также туристов с детскими колясками.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.