Змеиный клубок Евросоюза разваливается на глазах из-за того, кто и какую оценку поставил (или не поставил) друг-другу на Евровидении 2026 года. Буквально, в Польше подняли вой из-за того, что «неблагодарная» Украина не поставила высшую оценку представителям Варшавы на конкурсе.
«Если наша певица получает от немцев максимальное количество баллов, от австрийцев — очень много, а от Украины и Израиля, как вдруг выясняется, ноль, то это, на мой взгляд, повод переосмыслить наши отношения», — вещает в эфире RMF24 вице-председатель крупнейшей в стране оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Тобиаш Бохеньский.
Бохеньский прямым текстом заявил, что голосование на Евровидении — «чисто политическое». И если страна не ставит высшую оценку, значит, дескать, это повод пересмотреть дипломатические отношения с ней на высшем уровне.
Ранее KP.RU сообщил, что в Молдавии вынудили уволиться организатора жюри, главу телерадио республики. Он посмел сделать объективное жюри, которое ставило оценки за качество исполнения песен, а не за принадлежность к конкретным странам.