Александра Пахмутова поблагодарила за теплый прием в Сталинграде-Волгограде

Легендарная композитор Александра Пахмутова обратилась с теплыми словами в адрес волгоградцев.

Легендарная.

композитор Александра Пахмутова обратилась с теплыми словами в адрес.

волгоградцев после поездки на свою малую родину, в Сталинград-Волгоград.

-Вместе с земляками я смогла поприветствовать ласковую матушку-Волгу,

поклониться отчей земле и павшим защитникам Отечества на Мамаевом кургане. Мы.

вместе с дорогими ветеранами встретили радость Дня Победы и испытали гордость.

за страну, наблюдая за Парадом Победы на площади Павших Борцов, — написала.

Александра Пахмутова в соцсетях.

Знаменитая.

землячка подчеркнула, что акция «Свет Великой Победы», в которой она приняла участие, аккомпанируя за роялем артистам, является уникальным,

незабываемым произведением искусства.

-

Мы все — большая Родина, и я рада встречам с родными земляками, потомками.

победителей, с дорогими сердцу людьми. Вместе с командой моего культурного.

фонда мы были счастливы стать частью этого удивительного события, — призналась.

Александра Николаевн.

Она.

отметила, что в этом году «Свет Великой Победы» был построен на творчестве ее.

супруга, Николая Добронравова, а также произведениях выдающихся поэтов нашей.

страны — Роберта Рождественского, Василия Лебедева-Кумача.

Композитор также поблагодарила губернатора Андрея Бочарова и жителей региона за тепло, за.

память, за то, что волгоградцы хранят историю и культуру своей Родины.

-Счастлива, что родной город озарён миром, светом и любовью! Пусть так будет.

всегда в этом священном и непокорённом городе-герое! Спасибо, родной Волгоград!

Буду ждать новой встречи, ведь душой я здесь, на малой Родине, — заключила.

Александра Пахмутова.

Фото Культурный фонд Александры Пахмутовой VK.com.