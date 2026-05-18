Александра Пахмутова поблагодарила за теплый прием в Сталинграде-Волгограде

Легендарная.
композитор Александра Пахмутова обратилась с теплыми словами в адрес.
волгоградцев после поездки на свою малую родину, в Сталинград-Волгоград.
-Вместе с земляками я смогла поприветствовать ласковую матушку-Волгу,
поклониться отчей земле и павшим защитникам Отечества на Мамаевом кургане. Мы.
вместе с дорогими ветеранами встретили радость Дня Победы и испытали гордость.
за страну, наблюдая за Парадом Победы на площади Павших Борцов, — написала.
Александра Пахмутова в соцсетях.
Знаменитая.
землячка подчеркнула, что акция «Свет Великой Победы», в которой она приняла участие, аккомпанируя за роялем артистам, является уникальным,
незабываемым произведением искусства.
Мы все — большая Родина, и я рада встречам с родными земляками, потомками.
победителей, с дорогими сердцу людьми. Вместе с командой моего культурного.
фонда мы были счастливы стать частью этого удивительного события, — призналась.
Александра Николаевн.
Она.
отметила, что в этом году «Свет Великой Победы» был построен на творчестве ее.
супруга, Николая Добронравова, а также произведениях выдающихся поэтов нашей.
страны — Роберта Рождественского, Василия Лебедева-Кумача.
Композитор также поблагодарила губернатора Андрея Бочарова и жителей региона за тепло, за.
память, за то, что волгоградцы хранят историю и культуру своей Родины.
-Счастлива, что родной город озарён миром, светом и любовью! Пусть так будет.
всегда в этом священном и непокорённом городе-герое! Спасибо, родной Волгоград!
Буду ждать новой встречи, ведь душой я здесь, на малой Родине, — заключила.
Александра Пахмутова.
Фото Культурный фонд Александры Пахмутовой VK.com.